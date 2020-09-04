Бастрыкин возбудил дело о ДТП в отношении судьи Оренбургского областного суда в отставке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Оренбургского областного суда в отставке, ставшего виновником ДТП. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Высшей квалификационной коллегией судей РФ дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Председателем СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщили в СК. Расследование уголовного дела поручено управлению СК России по Оренбургской области.

31 января судья на регулируемом перекрестке в Оренбурге нарушил правила дорожного движения и сбил 56-летнюю местную жительницу, которая получила перелом плечевой кости со смещением.