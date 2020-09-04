Суд не удовлетворил жалобу ФБК на бездействие следователя после госпитализации Навального

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы не нашел бездействия следователя при проверке заявления Фонда борьбы с коррупцией о возбуждении дела по факту госпитализации блогера Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу на действия следователя в порядке статьи 125 УПК оставить без удовлетворения", - огласила постановление судья.

В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, который сообщил, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте. Представитель прокуратуры в суде оценила действия СК как законные. "Представленные материалы свидетельствуют об отсутствии нарушений со стороны следователя", - сказала прокурор.

Представитель ФБК Вячеслав Гимади заявил, что этот ответ СК нарушает процессуальные нормы, так как фактически свидетельствует об отказе в проведении проверки. "Заявление переслали в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте как обращение. По статьям 144-145 УПК никакого решения не принято, проверка не проводилась", - сказал Гимади. Он после оглашения решения сообщил о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

Сейчас проверку по госпитализации Навального проводят следователи управления на транспорте по СибФО МВД, признаков умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Навального на данный момент они не выявили. Срок проверки продлен до 20 сентября.

ФБК подал заявление в СК о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") по факту произошедшего с Навальным. Ответа на это заявление, согласно позиции ФБК, в установленный срок не последовало, и ФБК подал жалобу в Басманный суд на бездействие следствия.