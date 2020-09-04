Предварительно виновником ДТП в Анапе является водитель заказного автобуса

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Водитель заказного автобуса, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с микроавтобусом в Анапе, где пострадали девять человек, один из них скончался, сообщили журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

"По предварительным данным, водитель заказного автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым микроавтобусом", - сказал Рунов.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, ДТП произошло в 05:40 мск в поселке Витязево на улице Объездной. Полиция на Кубани организовала проведение проверки по факту ДТП, пострадали девять человек, шестерых из них госпитализировали. Также проверку проводит прокуратура Краснодарского края, по данным ведомства, одна из пострадавших женщин скончалась.

В пресс-службе администрации Анапы уточняли, что автобус, с которым произошло столкновение, следовал из Ставропольского края, в нем находились только водитель и его сменщик, микроавтобус осуществлял вахтовые перевозки одного из санаториев.