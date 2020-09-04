Полиция в Литве расследует акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция Каунасского уезда Литвы расследует акт вандализма в городке Жежмаряй в отношении памятника советским воинам, погибшим в июле 1944 года в боях на линии Правенишкес - Румшишкес.

"Об акте вандализма сообщили местные жители. Инцидент расследуется", - сообщил в пятницу уездный комиссариат.

Памятник облили красной краской, вандалы нанесли на него оскорбительные надписи.

Рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении городка погибли и были здесь захоронены 928 красноармейцев. Известны имена 610 воинов. В 2002 году захоронение отреставрировали на средства Российской Федерации.

Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.