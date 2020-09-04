В Москве найден скелет 59-летнего мужчины, пропавшего без вести около года назад

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Скелет 59-летнего мужчины, пропавшего без вести около года назад, обнаружен в подвале здания на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"3 сентября в подвальном помещении здания по улице Стандартной обнаружены скелетированные останки человека. Рядом с останками обнаружена сумка, в которой находились личные вещи и документы на имя мужчины 1960 года рождения", - сообщила Иванова.

По ее словам, мужчина находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Давность его смерти - около года. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.