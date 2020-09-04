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В московском районе Люблино проверяют все детсады и школы после сообщения о "минировании"

Здания осматривают кинологи

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверяют все школы и детские сады в московском районе Люблино после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех детских садах и школах района Люблино. Сейчас здания осматривают кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, проводится ли эвакуация на время проверки.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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