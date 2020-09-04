В Благовещенске возбуждено уголовное дело после ожогов глаз учащихся после дезинфекции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения учащимися гимназии Благовещенска термических ожогов глаз в результате кварцевания классного кабинета, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"2 сентября 2020 года в учебном кабинете одного из общеобразовательных учреждений города Благовещенска в результате использования кварцевой лампы 17 учеников 10-го класса получили термический ожог роговицы глаза. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, 28 учащихся гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время дезинфекции класса, у 17 человек наблюдаются наиболее выраженные симптомы. Установлено, что лампа для кварцевания была включена, когда дети находились в помещении.

По факту произошедшего, прокуратурой города проводится проверка, управлением образования города назначена служебная проверка. По поручению министра образования области во всех школах региона будет проведен инструктаж о правилах использования лампами кварцевания.