Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили различные травмы в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с опорой освещения в Находке Приморского края. Проводится проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

"Водитель рейсового автобуса Hyundai County, находясь на маршруте с пассажирами, <…> покинул автобус по личной необходимости. В результате транспортное средство с находящимися внутри людьми совершило самопроизвольное движение, врезавшись в столб электроосвещения. В результате автоаварии пострадали 5 пассажиров", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших пассажиров доставили в больницу с различными травмами. По данным МВД, ДТП произошло днем на сухом дорожном покрытии, водитель автобуса имеет стаж вождения 31 год.