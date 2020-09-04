В Оренбургской области возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки

ТАСС, 4 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в Беляевской районной больнице Оренбургской области, сообщается в пятницу на сайте регионального управления СК России.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") по факту смерти 15-летней жительницы Беляевского района области", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что ночью 30 августа в приемное отделение медучреждения доставили несовершеннолетнюю, которая жаловалась на отек правого плеча, боль в правом плече, слабость в ногах, боли в руках, ногах и передней брюшной стенки. На следующий день девочку перевели в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, утром произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия к положительному результату не привели, медики констатировали смерть.

"Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти несовершеннолетней явилась двухсторонняя бактериальная пневмония. Установлено также, что в период с 27 по 29 августа 2020 года потерпевшая обращалась в указанное медицинское учреждение за медицинской помощью с жалобами на аналогичные боли", - отметили в СК, добавив, что следователи изъяли необходимые медицинские документы.

В областном Минздраве журналистам сообщили, что выяснят причины смерти, для этого проведут конференцию с участием ведущих региональных детских специалистов. Кроме того, в министерстве опровергли данные о коронавирусной инфекции у подростка.