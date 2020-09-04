Один из задержанных ФСБ планировал теракт в школе 1 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один из молодых людей, задержанных за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября. Это следует из видео, распространенного в пятницу Центром общественных связей ФСБ.

На кадрах показана переписка одного из задержанных. "Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <..> 100 хочу убить", - написал молодой человек. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме.

Как следует из видео, переписка велась 17 августа. О каком регионе идет речь, в ФСБ не уточняют.

Всего ФСБ задержала 13 участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства, сообщили в Центре общественных связей.

"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", - сообщили в ЦОС.

У задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.

"Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей", - сообщили в ФСБ.

"По результатам экспертиз будут приняты соответствующие процессуальные решения, а также профилактические меры", - добавили в ЦОС. По данным ТАСС, речь идет о группе несовершеннолетних.