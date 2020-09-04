Почти 750 га посевов кукурузы пострадали от тайфуна "Майсак" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потери от прошедшего тайфуна "Майсак" продолжают фиксировать в Приморском крае, так в результате стихии пострадали около 750 га посевов кукурузы. Кроме того, повреждена кровля нескольких десятков объектов сельского хозяйства и без энергоснабжения остались многие фермерские хозяйства и животноводческие предприятия, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"По словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, в результате тайфуна пострадали около 750 гектаров посевов кукурузы, 80 объектов с поврежденной кровлей. Сорвало около 6 800 квадратных метров пленки с сезонных теплиц", - сообщила пресс-служба по итогам заседания оперативного штаба.

По данным министра, сельское хозяйство региона понесло более значительные потери от тайфуна "Бави", который прошел в конце августа. Тогда под водой находилось 9 700 гектаров посевов, овощи и картофель оказались переувлажненными, подтопления частично сохраняются до сих пор.