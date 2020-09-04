Одного из пострадавших в ДТП с автобусами в Анапе транспортируют санавиацией в Краснодар

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Одного из пострадавших при столкновении автобуса с микроавтобусом в Анапе санавиацией доставят в краевую больницу в Краснодар для оказания медицинской помощи, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали девять человек, одна из пострадавших умерла, состояние выживших тяжелое.

"Муниципалитет уже оказывает необходимую медицинскую и психологическую помощь. Переговорил с министром здравоохранения, одного пострадавшего из Анапы доставят в краевую больницу [в Краснодаре] по линии санавиации. Ведомство готово задействовать еще один борт, если это потребуется. Прокуратура уже начала проверку по факту ДТП, будем разбираться в причинах произошедшего", - говорится в сообщении главы региона.

По предварительной версии краевого управления полиции, водитель заказного автобуса на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым микроавтобусом.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, ДТП произошло в 05:40 мск в поселке Витязево на улице Объездная. Полиция на Кубани организовала проведение проверки по факту ДТП. В пресс-службе администрации Анапы уточняли, что автобус, с которым произошло столкновение, следовал из Ставропольского края, в нем находились только водитель и его сменщик, обоих госпитализировали, микроавтобус осуществлял вахтовые перевозки одного из санаториев.