В Вологде подозреваемый в убийстве жены и ребенка сбежал из отделения полиции

ВОЛОГДА, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчину, сбежавшего из отделения полиции в селе Кичменгский Городок Вологодской области, объявили в розыск, он подозревается в убийстве беременной жены и 5-летнего ребенка, а также в поджоге дома для сокрытия убийств. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по области.

"По поручению следственных органов следственного управления СК РФ по Вологодской области объявлен в розыск 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 сентября следователи объявили мужчине о его задержании по подозрению в совершении убийства 31-летней супруги и ее пятилетней дочери. Подозреваемый написал явку с повинной и признался в содеянном. Во время следственных действий в отделении полиции мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся.

Ранее сообщалось, что тела женщины и ее дочери обнаружили в ночь на четверг на месте тушения пожара в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. Следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. По версии следствия, между мужчиной и его женой в ночь на 3 сентября произошла ссора, в ходе которой он стал наносить ей удары ножом, а также набросился с ножом на ее малолетнюю дочь. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления и поджог дом. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СКР, на поиск беглеца отправили весь личный состав полиции района, прибыли оперативники из Вологды.