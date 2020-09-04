Лесной пожар в Ростовской области локализован на трех участках

ТАСС, 4 сентября. Пожарные локализовали лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области на трех из четырех участков, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:30 в Тарасовском районе Ростовской области объявлена локализация пожара на трех из четырех боевых участков", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Тарасовском районе составила 1,2 тыс. кв. метров. Пожар происходит на территории Грачинского участка Тарасовского лесничества. По предварительным данным, причиной лесного пожара стал переход огня из населенного пункта. В хуторе Садки горел дом от замыкания линии электропередачи, после чего загорелась сухая трава.