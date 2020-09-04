В Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, насмерть сбившего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и задержали 43-летнего водителя внедорожника, который в четверг насмерть сбил ребенка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Мужчина [водитель внедорожника] задержан на основании статьи 91 УПК", - говорится в сообщении.

Авария произошла в четверг на проспекте Славы. По данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, около 19:25 мск водитель внедорожника BMW на дороге вне зоны пешеходного перехода сбил мальчика, который затем умер в машине скорой помощи от телесных повреждений.

По уточненным данным полиции, погибшему ребенку 13 лет, он учился в седьмом классе одной из школ города. В полиции также отметили, что внедорожник BMW не принадлежит задержанному гражданину и зарегистрирован на другого 44-летнего мужчину.