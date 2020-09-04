В Петербурге полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из автомата с балкона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали жителя Санкт-Петербурга, который в четверг вечером устроил стрельбу из охолощенного автомата с балкона своей квартиры. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В отношении задержанного составлен административный протокол по 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, стрельба с балкона многоквартирного дома на улице Софьи Ковалевской произошла в четверг вечером. В ходе разбирательства выяснилось, что огонь открыл 36-летний безработный мужчина.

Стрельба, по данным полиции, велась из охолощенного автомата, в настоящее время оружие изъяли. В полиции также отметили, что стрелявший в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.