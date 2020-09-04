Ространснадзор проверит техническое состояние автобусов, попавших в ДТП в Анапе

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Ространснадзора проверят техническое состояние автобуса и микроавтобуса, попавших в ДТП в Анапе, где один человек умер и еще восемь пострадали, сообщил ТАСС начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Павел Переверза.

"Один из автобусов из Краснодарского края, другой - из Ставропольского края, у обоих лицензии на осуществления пассажирских перевозок есть. Микроавтобус принадлежит предпринимателю Гусарову Андрею Петровичу. Сейчас сотрудники поехали на предприятие, которое осуществляло выпуск транспортного средства, для установления технического состояния будет проверяться журнал предрейсовых осмотров". - сказал Переверза.

Он уточнил, что проверкой технического состояния второго автобуса параллельно занимаются сотрудники управления по Ставропольскому краю.

По предварительной версии краевого управления полиции, водитель заказного автобуса на закруглении дороги не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым микроавтобусом. В ДТП пострадали девять человек, один из них скончался. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту ДТП.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарском краю, ДТП произошло в 05:40 мск в поселке Витязево на улице Объездная. Полиция на Кубани организовала проведение проверки по факту ДТП. В пресс-службе администрации Анапы уточняли, что автобус, с которым произошло столкновение, следовал из Ставропольского края, в нем находились только водитель и его сменщик, оба госпитализированы, микроавтобус осуществлял вахтовые перевозки одного из санаториев.