Генсека администрации китайской провинции Хубэй подозревают в коррупции

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины инициировала расследование в отношении генерального секретаря администрации китайской провинции Хубэй Бе Бисюна, который подозревается в "серьезных нарушениях". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте антикоррупционного регулятора.

В нем уточняется, что чиновник "пренебрег законом, находясь при исполнении служебных обязанностей". Его поместили под постоянный надзор и в ближайшее время обяжут отчитаться перед властями по предъявленным обвинениям.

Бе Бисюн вступил в ряды КПК в 1984 году, с 1997 по 2015 год он возглавлял мэрии небольших провинциальных городов - Чжичэна (с 1997 по 2003 год), Тяньмэня (с 2003 по 2010 год) и Сянъяна (с 2011 по 2015 год). Затем он был секретарем парткома города Цзинмэнь. Пост генерального секретаря администрации Хубэя занимает с июля 2017 года.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись под арест, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.