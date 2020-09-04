В Симферополе неизвестные разбили топором установленные для горожан емкости с водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Неизвестные пробили топором пять емкостей для воды в Симферополе, власти города просят жителей бережно относиться к установленным емкостям с водой и не портить их, сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко на совещании по водообеспечению города, которое провел онлайн глава Крыма Сергей Аксенов.

Со 2 сентября 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского. Емкости объемом в 10 куб. м устанавливаются в частном секторе и в спальных районах для обеспечения населения водой.

"Хочу сказать, что, к огромному сожалению, есть факты вандализма по отношению к емкостям. У нас за первые сутки было пробито топором пять емкостей и в еще одной гвоздем сделали отверстие. Хочу обратиться к жителям города: мы делаем все возможное для того, чтобы все жители были с водой, уважайте, пожалуйста, этот труд. У нас нет возможности быстро закупить дополнительные емкости", - сказала Проценко.

Она отметила, что в городе завершили подключение емкостей в детских дошкольных учреждениях и школах. "Школы и детские сады у нас полностью с емкостями. Проблем с водообеспечением социально значимых объектов нет. Продолжаем установку емкостей у многоквартирных жилых домов и в частном секторе и закончим ее сегодня", - сказала она.

В августе Проценко сообщала ТАСС, что емкости на 10 кубометров устанавливают во всех 48 общеобразовательных учреждениях Симферополя, в 56 дошкольных учреждениях устанавливаются емкости от 3 куб. м. На территории Симферополя также подготовлена 131 площадка для забора воды населением, где 74 точки - вблизи частного сектора, 57 точек - вблизи многоквартирных жилых домов. Точка забора представляет собой емкость для воды объемом 10 куб. метров и раздаточную систему для населения. Каждая из таких точек будет находиться под охраной. Общая сумма расходов, включая закупку емкостей, монтаж и насосное оборудование составляет 27,5 млн рублей.

Засушливый год

Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли. В частности, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу. В регионе на 1-5 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за экстремальной жары.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.