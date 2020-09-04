Начальника штаба МВД по Адыгее осудили на два года условно по делу о мошенничестве

МАЙКОП, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Адыгее приговорил начальника штаба МВД по республике, причастного к хищению мошенническим путем денежных средств у жителя региона, к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по региону.

"Майкопским городским судом Республики Адыгея начальник штаба МВД по республике А. Н. Тумов, причастный к хищению мошенническим путем денежных средств у жителя региона, осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на два года условно и с испытательным сроком на один год, а также штрафу в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Адыгее возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в отношении руководителя одного из структурных подразделений МВД региона. Подозреваемого задержали.

Сотрудниками УФСБ России по республике установили, что Тумов, используя свое служебное положение, умышленно ввел в заблуждение жителя Майкопа, пообещав за денежное вознаграждение оказать ему содействие в получении водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Рассчитывая на обещанное, мужчина передал полковнику полиции деньги, которые тот присвоил. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе УФСБ по республике.