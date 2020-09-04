СК возбудил дело в отношении подростка, готовившего теракт в школе Красноярского края

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, готовившего теракт в школе Красноярского края. Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе СК, он признал вину и раскаялся.

"Следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района", - сказали в СК.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). "В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сообщили в СК.

По информации СК, о совершении теракта в школе подросток начал задумываться весной этого года. "С этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении", - уточнили в СК. Но свои преступные действия подросток не довел до конца, так как был задержан сотрудниками регионального УФСБ. "В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.