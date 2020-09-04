Инструктор автошколы в Архангельске получил тюремный срок за убийство девушки

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил 50-летнего инструктора автошколы к девяти годам семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство девушки, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы прокуратуры Архангельской области.

"Ломоносовский районный суд Архангельска огласил приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего инструктора автошколы Александра Шашко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Приговором суда Шашко назначено наказание в виде девяти лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория Архангельска Шашко, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города Новодвинска, которая проходила у него обучение по вождению. Тело Шашко завернул в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ на Окружном шоссе, где спрятал и попытался скрыть улики путем поджога. Также он похитил кольцо из золота потерпевшей стоимостью 3 480 рублей.

Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшей в размере 1,5 млн рублей. Уголовное дело расследовано отделом СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.