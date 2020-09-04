В Петербурге годовалый ребенок попал в больницу после избиения мужчиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Санкт-Петербурге избил годовалую дочь своей сожительницы якобы за плохое поведение, ребенка госпитализировали, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Выяснилось, что в течение трех последних дней 20-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем распивала алкогольные напитки, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка из-за, по его мнению, плохого поведения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в четверг в полицию Василеостровского района города поступило сообщение из детской больницы о том, что в учреждение доставили девочку в возрасте одного года с многочисленными травмами головы и тела.

Девочку привезли в больницу из квартиры, житель которой сообщил врачам, что та якобы упала с кровати. Полицейские решили проверить слова мужчины и он сознался в том, что избил ребенка.

По информации ведомства, мужчина написал явку с повинной. Материалы проверки передали следователям. Семья, где произошел инцидент, ранее не состояла на учете как неблагополучная.