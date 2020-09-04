В Саратове начальника отдела ТФОМС приговорили к 4,5 года колонии за хищение госимущества

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор начальнику отдела территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области, мужчину признали виновным во взяточничестве и хищении государственного имущества, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

"Мужчина признан виновным по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки") и статье 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности на 7 лет", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году начальник отдела территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области потребовал от местного предпринимателя 134 тыс. рублей за подписание акта выполненных работ по государственному контракту. При этом злоумышленник отметил, что в противном случае он работу не примет, а компанию включит в реестр недобросовестных подрядчиков. Кроме того, сотрудник некоммерческой организации незаконно передал кондиционер, который являлся госимуществом, водителю указанного учреждения.

При передаче части взятки обвиняемого задержали сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.