Задержанный в Красноярском крае подросток проходил обследование в психдиспансере

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подросток из Минусинского района Красноярского края, задержанный по подозрению в подготовке теракта в школе, проходил обследование в психдиспансере вместе с еще восемью несовершеннолетними, обсуждавшими в соцсетях тематику массовых нападений в школах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Да, входил", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, входил ли задержанный в число подростков, направленных ранее на обследования в психоневрологический диспансер.

Как сообщал ранее источник ТАСС, сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в соцсетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях. Девятерых участников группы поместили в психдиспансер, по последним данным, на обследовании остаются четверо подростков.

Следственный комитет РФ сообщил в пятницу о задержании 15-летнего подростка из Минусинского района края подозреваемого в подготовке теракта в школе. СК возбудил в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконное изготовление и хранение взрывных устройств (ч. 1. ст. 223.1 и ч 1 ст. 222.1 УК РФ). По предварительной версии следствия, он планировал теракт в школе и собрал четыре взрывных устройства. Сейчас подросток дал признательные показания.