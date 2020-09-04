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В Белоруссии подозревают восемь человек в угрозах и клевете в адрес сотрудников милиции

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следствие в Белоруссии признало восьмерых человек подозреваемыми по уголовным делам, связанным с угрозами и клеветой в адрес сотрудников внутренних дел и членов их семей. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"МВД отмечает всплеск угроз, оскорблений, клеветы, поступающих в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей. Уже установлено 42 лица (авторов угроз - прим. ТАСС), из них 8 признаны подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным следственными органами", - отметила она.

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