Воспитанник интерната для детей-инвалидов утонул на Сахалине

ТАСС, 4 сентября. Одиннадцатилетний воспитанник дома дома-интерната для умственно отсталых детей в селе Кировское покинул территорию учреждения и утонул в реке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Предварительно установлено, что 3 сентября мальчик остался без надзора на дневной прогулке. Ребенок пролез под оградой интерната и ушел в лес. Поздно вечером его тело нашли в реке Тымь, которая протекает в 800 метрах от учреждения.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей находится в селе Кировское Сахалинской области, рассчитан на 192 ребенка, сообщается на сайте учреждения.