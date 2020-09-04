Девять человек пострадали в ДТП под Мурманском

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате аварии на 29-м км трассы Кола-Лотта под Мурманском, семеро из них госпитализированы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"4 сентября 2020 года в 11:10 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о ДТП на 29-м км автодороги Кола-Лотта. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Пострадали девять человек, семеро из них госпитализированы в медицинские учреждения Мурманской области, двое пострадавших обслужены амбулаторно", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что спасатели установили ограждение зоны дорожно-транспортного происшествия, провели осмотр места аварии и оказали предварительную помощь пострадавшим, в настоящее время принимаются дополнительные меры безопасности.

В пресс-службе ГИБДД УМВД России по Мурманской области сообщили, что столкнулись автомобили Ford и Nissan, водитель Ford при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества идущему по главной дороге по направлению от контрольно-пропускного пункта "Лотта" на границе с Финляндией в сторону города Колы автомобилю Nissan. На месте происшествия работает экипаж дорожно-патрульной службы. О нарушении движения на трассе Кола-Лотта не сообщается.