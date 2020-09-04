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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

С пострадавшими работают медики

ТАСС, 4 сентября. Микроавтобус и грузовая машина столкнулись на федеральной трассе М-2 "Крым" в Ясногорском районе Тульской области днем в пятницу, пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла на 153-м км автодороги "Крым" в Ясногорском районе. Столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовая машина. Пострадали семь человек из микроавтобуса, с ними работают медики, решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, микроавтобус не связан с маршрутными пассажирскими перевозками, добавили в пресс-службе. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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