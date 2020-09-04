Жителя Петербурга заподозрили в истязании двухлетней падчерицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который подозревается в систематическом избиении двухлетней дочери своей сожительницы. Об этом журналистам в пятницу сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение полутора месяцев - с 24 июля по 3 сентября - подозреваемый систематически избивал ребенка, после чего девочка с травмой головы попала в больницу в тяжелом состоянии. Решается вопрос об аресте подозреваемого.