Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с девятью пострадавшими в Анапе

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после столкновения микроавтобуса с автобусом в Анапе, где пострадали девять человек, один из которых умер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.