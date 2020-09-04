Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с девятью пострадавшими в Анапе

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после столкновения микроавтобуса с автобусом в Анапе, где пострадали девять человек, один из которых умер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
По предварительной версии, виновником ДТП является водитель микроавтобуса Iveco.