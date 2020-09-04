В Москве задержаны торговцы поддельными смартфонами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала торговцев контрафактными смартфонами и аксессуарами, изъято больше 6 тыс. единиц товара, сумма ущерба компании-правообладателя составила около 9 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. По предварительным данным, злоумышленники закупали за рубежом поддельные смартфоны, смарт-часы и аксессуары, маркированные товарным знаком известного производителя. Подделки реализовывали на одном из столичных рынков электроники, а также через интернет-магазин <…>. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила около 9 млн рублей", - рассказала Волк.

При обысках изъято более 6 тыс. единиц контрафактной техники и аксессуаров. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Все четверо задержанных отпущены под подписку о невыезде.