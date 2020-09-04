Адвокат Ляховца не явился на процесс по продлению ареста экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игоря Ляховца не явился в суд на заседание по продлению срока ареста экс-полицейскому по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

Ранее в суд поступили материалы о продлении меры пресечения всем обвиняемым по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова. В пятницу в ходе заседания стало известно, что адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы Ляховца, на заседание не явился, в связи с чем суд вынужден рассматривать ходатайство в отношении только трех находящихся под стражей обвиняемых. Когда суд решит вопрос о продлении срока ареста в отношении Ляховца, пока неизвестно.

Ранее в пятницу суд оставил под домашним арестом до 7 декабря обвиняемого Дениса Коновалова, признавшего вину по делу.

29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Как стало известно позднее, следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью об организованной преступной группе.

В настоящее время потерпевший и его адвокаты ознакомились с материалами дела, к ознакомлению приступили обвиняемые.

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева (признал вину в превышении полномочий), принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.