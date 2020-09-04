В Петербурге задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в Самарской области, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские задержали 40-летнего мужчину, доставили его в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ходе проверки личности задержанного было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мужчина был задержан в Приморском районе после скандала в общественном транспорте, в котором участвовал подозреваемый. Сейчас задержанный передан инициатору - самарскому управлению МВД РФ.

По информации региональных СМИ, мужчина подозревается в убийстве своих престарелых родителей 73 и 85 лет. Их тела нашли в Самаре в понедельник в собственной квартире.