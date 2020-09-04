Суд в Минске назначил журналистке Элешевич трое суток ареста

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Минска назначил задержанной 1 сентября в Минске журналистке "Комсомольской правды в Беларуси" Марии Элешевич трое суток ареста, ее освободят уже в пятницу.

"Решение по делу журналистки КП Марии Элешевич: административный арест на трое суток. Ее признали виновной в участии в несанкционированной акции, - говорится в сообщении интернет-портала tut.by. - С учетом времени, проведенного в РУВД и ИВС, она выйдет уже сегодня".