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Суд в Минске назначил журналистке Элешевич трое суток ареста

Журналистку "Комсомольской правды в Беларуси" освободят 4 сентября

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Минска назначил задержанной 1 сентября в Минске журналистке "Комсомольской правды в Беларуси" Марии Элешевич трое суток ареста, ее освободят уже в пятницу.

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"Решение по делу журналистки КП Марии Элешевич: административный арест на трое суток. Ее признали виновной в участии в несанкционированной акции, - говорится в сообщении интернет-портала tut.by. - С учетом времени, проведенного в РУВД и ИВС, она выйдет уже сегодня".

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