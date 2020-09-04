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В Саратове ветеринары выявили четыре очага бешенства

Очаги обнаружили в районе СНТ "Южный-1", СНТ "Силикатчик", а также на улицах Антонова и Увекской

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Ветеринары в Саратове выявили четыре очага бешенства, сообщает в пятницу пресс-служба управления ветеринарии при правительстве региона.

"На территории Саратова зарегистрировано четыре очага опасной инфекции - в районе СНТ "Южный-1", СНТ "Силикатчик", улиц Антонова и Увекской", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что с 4 сентября на территории города Саратова стартовала профилактическая кампания против бешенства, владельцы животных могут сделать им бесплатную прививку.

Бешенство - острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, которая чаще всего заканчивается летальным исходом. Данное заболевание поражает домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Болезнь опасна и для человека.

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