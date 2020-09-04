Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете. С таким утверждением выступил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Результаты анализов были оглашены на совещании канцлера Ангелы Меркель с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министрами юстиции Кристине Ламбрехт, обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном (координирует работу спецслужб).

Специалист Бундесвера, представляя результаты, заявил, что, "без сомнения, яд относится к группе "Новичок", пишет Spiegel​​​​​. По словам эксперта, следы обнаружили не только в крови, моче и на коже Навального, но также на бутылке, которая была у него с собой во время поездки. Ее якобы передали берлинским врачам близкие Навального. Как отмечает издание, скорее всего, Навальный пил из нее после того, как "уже был отравлен", и так следы остались на бутылке.

По данным источника журнала, заявление экспертов Бундесвера стало "настоящим шоком" для участников совещания.

Spiegel также пишет о том, что Меркель стремится к общеевропейской реакции на случившееся и пока Берлин исключает вариант, при котором на повестке может оказаться прекращение завершения проекта "Северный поток - 2". Тем не менее, по его информации, "за кулисами члены кабинета министров признают, что эта опция в любом случае должна обсуждаться".

Журнал обращает внимание, что вопрос возможных мер против Москвы сложен уже потому, что нельзя однозначно обвинить руководство России в причастности к инциденту с Навальным, ведь, как уже давно известно, "Новичок" после распада СССР оказался в других странах - не исключено, что и в ФРГ. Один ученый из России предлагал в 1990-е гг. германской разведке БНД яд, надеясь перебраться на Запад, говорится в материале. В руководстве ФРГ было тогда принято решение принять его, но отказаться от ввоза в страну ампул с образцами субстанции.