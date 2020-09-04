В Архангельской области микроавтобус столкнулся с трактором

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на федеральной трассе Москва - Архангельск в Архангельской области в пятницу. Как сообщил ТАСС главный специалист региональной диспетчерской службы "112" Дмитрий Чистяков, столкнулись трактор и частный микроавтобус.

"В 15 км от села Емецк в сторону Москвы на 1 044-м км трассы Архангельск - Москва произошло ДТП с участием трактора и частного микроавтобуса Opel. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, есть пострадавшие в тяжелом состоянии", - сказал Чистяков.

На место выехали экстренные службы. Помощь требуется ребенку 11-12 лет и его матери, которые зажаты в микроавтобусе. Среди пострадавших также 38-летняя женщина и двое мужчин.