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В Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену

В городе Заинск объявлен план "Перехват"

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина набросился с ножом на бывшую жену в городе Заинск в Татарстане, женщина осталась жива. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Сегодня в Заинске около 13:00 в магазине "Бристоль" мужчина напал на бывшую супругу и нанес ей несколько ударов ножом. Ранения оказались не смертельными, потерпевшая жива. На место происшествия выехал прокурор Заинска Ринат Каримов. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование взято прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за избиения и угрозы жизни потерпевшей. Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану, нападавший установлен, объявлен план "Перехват".

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

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