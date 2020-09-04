Директора "Открытой России" арестовали на 14 суток за нарушение организации митинга

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Пивоварова виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП и назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката Анри Цискаришвили, Пивоваров был задержан в четверг и находился в ОВД "Тверской", ему вменяют организацию сбора подписей под иском с требованием отмены поправок к конституции 15 июля на Пушкинской площади в Москве.

Максимальное наказание по ч. 3 статьи 20.2 КоАП предусматривает до 15 суток ареста.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.