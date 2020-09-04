Криминалистические экспертизы в России не выявили у Навального следов запрещенных веществ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ни одна из проведенных в России криминалистических экспертиз не выявила у Алексея Навального запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"По результатам нескольких завершенных экспертиз в организме Навального либо в его вещах никаких запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ не выявлено, в том числе ингибиторов холинэстеразы, что пока ставит под сомнения заявления немецкой стороны об отравлении Навального", - сказал источник. Он добавил, что экспертизы проводились не в одной лаборатории. Часть экспертиз еще не завершена.

Ранее источник сообщил, что на данный момент оснований для возбуждения дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после госпитализации Навального нет. "Фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление, не выявлено. Также на сегодняшний день не установлено каких-либо данных, свидетельствующих об отравлении Навального запрещенными, опасными или какими-либо иными веществами", - сказал собеседник агентства.

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что транспортная полиция продолжает доследственную проверку по факту госпитализации Навального, германская сторона пока не предоставила никаких данных по запросу российской Генеральной прокуратуры. По данным источника, проверка продлена до 20 сентября.