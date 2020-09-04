СМИ: прокуратура Парижа требует суда по делу бывшего сотрудника Елисейского дворца

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Французская прокуратура требует судебного разбирательства по делу о незаконном использовании дипломатических паспортов бывшим сотрудником Елисейского дворца Александром Беналля. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, Беналля обвиняют в "неправомерном использовании дипломатических документов". Согласно французскому законодательству, теперь решение о направлении дела в суд должен принять специально назначенный следственный судья.

В марте прошлого года французские следователи выдвинули против Беналля ряд обвинений, в том числе в незаконном ношении оружия. В августе 2018 года Беналля был уволен из администрации президента Франции в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. В секретариате Елисейского дворца 28-летний Беналля отвечал за вопросы личной безопасности президента республики. После увольнения он продолжал использовать дипломатические паспорта при поездках за рубеж.