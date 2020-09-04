Бывший глава "Дальневосточной энергетической компании" признал вину в растрате

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший директор ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктор Милуш, обвиняемый в растрате, полностью признал вину. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Он [Милуш] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). В ходе расследования Милуш в полном объеме признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказано в сообщении.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания". Близкий к следствию источник сообщал ТАСС, что обвиняемым по делу проходит депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш.

По данным СК, в 2009-2011 годах Милуш, действуя совместно со своим заместителем и иными лицами, растратил денежные средства ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", заключив фиктивные договоры об оказании услуг. Кроме того, часть денег он направил на благотворительность. Таким образом, ему удалось похитить более 680 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктор Милуш был избран депутатом Заксобрания в 2016 году от "Единой России". До этого он избирался в краевой парламент дважды - в 2006 и 2011 годах. Был членом комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. В 2001 году Милуш занял пост директора приморской ГРЭС, в 2004 году стал заместителем гендиректора Дальневосточной энергетической управляющей компании. Осенью 2009 года избран гендиректором ОАО "ДЭК".