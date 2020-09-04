Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась почти до 1,3 тыс. га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар в Тарасовском районе Ростовской области уничтожил почти 1,3 тыс. га леса, сообщили в пятницу журналистам в Департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

"По состоянию на 13:00 мск [4 сентября] огнем пройдено 1 250 га земель лесного фонда", - говорится в распространенном сообщении.

В департаменте отметили, что в тушении пожара принимают участие 492 человека, задействовано 132 единицы техники, в том числе пять вертолетов Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Планируется увеличение количества вертолетов, принимающих участие в тушении, до восьми. Тушение осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня.