СК предъявил иностранцу обвинение в убийстве бизнесмена Деданина

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили Араику Мирзояну обвинение в убийстве предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России гражданину иностранного государства Араику Мирзояну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 1 сентября Мирзоян на территории оптовой базы в Бугульме причинил бизнесмену огнестрельные ранения, от которых тот позже умер в больнице. Нападавшего задержали по горячим следам, суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мотивом убийства Евгения Деданина стала месть обвиняемого в этом преступлении за своих знакомых, погибших два года назад при нападении на бизнесмена, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ. "Мотивом убийства обвиняемый указал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года", - сообщили в СК.

В сентябре 2018 года двое вооруженных грабителей напали на дом Деданина в Бугульме. Он оказал сопротивление, убив их ножом. Полицейские задержали организатора нападения, он признал только факт знакомства с исполнителями, но следствие смогло доказать его причастность к делу. Организатора нападения осудили на шесть лет колонии строгого режима. Суд также признал виновными обоих исполнителей, убитых потерпевшим в результате самообороны.