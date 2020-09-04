NBC: в США число жертв урагана "Лаура" возросло до 25

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Число жертв урагана "Лаура" в штатах Луизиана и Техас увеличилось с 16 до 25. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По ее данным, в Техасе не менее пяти человек умерли от последствий стихийного бедствия. В Луизиане этот показатель вырос до 20 человек. "Управление здравоохранения Луизианы в четверг подтвердило дополнительно две смерти, связанные с ураганом "Лаура". Общее число жертв достигло 20", - информировало ведомство.

В ночь на 27 августа циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма, а потом - до циклона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.