Мужчина, направивший письмо с белым порошком Терезе Мэй, получил почти три года тюрьмы

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший научный сотрудник Кембриджского университета Кристофер Дойл был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за то, что в 2018 году он отправил письмо с угрозами и белым порошком Терезе Мэй, в тот момент занимавшей пост премьер-министра страны. Как сообщил в пятницу Скотленд-Ярд, Дойл получил еще четыре месяца тюрьмы за изготовление и хранение детской порнографии.

Письмо Дойла, на суде заявившего, что он страдает биполярным расстройством и агорафобией, было отправлено главе правительства через месяц после инцидента в Солсбери, но до адресата так и не дошло. Подозрительный конверт привлек внимание сотрудников почты. Внутри оказалась сухая лимонная кислота, рисунок, на котором Мэй была изображена с отрубленной головой, а также фотография бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в 2006 году.

Дойл был задержан полицией в конце мая 2018 года. При обыске в его компьютере были обнаружены непристойные изображения детей. В ходе судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что стал жертвой заговора британских спецслужб.