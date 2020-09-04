Депутата в Дагестане оштрафовали за жестокое обращение с беркутом

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Сельский депутат из Курахского района Дагестана заплатит 120 тыс. рублей штрафа за незаконную охоту и жестокое обращение с краснокнижным беркутом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

"Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией в сети Интернет") и п. "в" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена"). <…> Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 120 000 рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2020 года мужчина, не имея какого-либо разрешения на охоту, установил в села Икра самодельную ловушку, куда в качестве приманки поместил живую курицу. В ловушку попался беркут - хищная птица, добыча которой полностью запрещена. После этого мужчина в присутствии своего сына ударил пойманную птицу металлической трубой, а после разрешил ребенку сделать то же самое. Происходящее депутат снимал на камеру своего мобильного телефона.

"Свою вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, из личных средств на рекламных плакатах разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за совершение подобных действий", - сообщается в тексте.