Суд продлил арест до 7 декабря экс-полицейскому Ляховцу по делу журналиста Голунова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игорю Ляховцу по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить в отношении Ляховца меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря", - огласила решение судья.

Ранее суд оставил под стражей бывших сотрудников полиции Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева.

Заседание по продлению ареста Ляховцу состоялось позднее, чем в отношении его бывших коллег в связи с неявкой адвоката к назначенному времени.

29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Как стало известно позднее, следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским, добавив статью об организованной преступной группе.

В настоящее время потерпевший и его адвокаты ознакомились с материалами дела, к ознакомлению приступили обвиняемые.