Белорусская ассоциация журналистов требует пересмотреть постановления суда работникам СМИ

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с требованием пересмотреть судебные постановления для задержанных на акции протеста работников СМИ. Об этом говорится в заявлении БАЖ, размещенном в пятницу на сайте ассоциации.

Суд Октябрьского района Минска назначил в пятницу задержанным 1 сентября в Минске в ходе освещения несогласованной акции протеста шестерым журналистам по трое суток административного ареста. Среди них сотрудники "Комсомольской правды в Беларуси", журналист БелаПАН, корреспонденты портала tut.by.

"Требуем прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а равно и граждан, высказывающих протест мирным путем, - говорится в заявлении. - [Требуем] пересмотреть эти судебные постановления и наказать лиц, препятствовавших журналистской деятельности".

В БАЖ подчеркнули, что возмущены судебными постановлениями и тем, как они выносились, считая, что "судебные процессы прошли с полным игнорированием стандартов справедливого судебного разбирательства". "Приравнивание журналистов к участникам акций недопустимо и попирает нормы права", - указано в заявлении. В БАЖ напомнили, что журналисты имеют право находиться на массовых мероприятиях, согласно законам "О средствах массовой информации" и "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".

Журналисты первые сутки после задержания провели в Октябрьском РУВД, вторые сутки - в изоляторе в переулке Окрестина. На свободу все они вышли вечером в пятницу, так как к этому времени закончились 72 часа с момента их задержания. Все они не признали вину и настаивают, что освещали акцию протеста, а не были ее участниками. Кроме того, все журналисты носили бейджи и жилетки с надписью "Пресса".